Seúl insta a Pyongyang a no usar instalaciones surcoreanas del Complejo de Kaesong

Photo : YONHAP News

El Gobierno surcoreano ha instado a Corea del Norte a detener el uso no autorizado del Complejo Industrial de Kaesong.Según anunció el Ministerio de Reunificación, en la mañana del jueves 6 intentaron comunicar con el régimen norcoreano a través de la Oficina Intercoreana de Enlace para transmitir la postura de Seúl con respecto al uso arbitrario del Complejo de Kaesong por parte del Norte.A las nueve y las diez de la mañana realizaron sendos intentos, pero Corea del Norte colgó el teléfono sin responder, según explicó la cartera.Reunificación enfatizó que el uso arbitrario y sin permiso de sus propietarios de las fábricas surcoreanas en el Complejo Industrial de Kaesong vulnera claramente el "derecho de propiedad", además de incumplir no solo el acuerdo de garantía de inversión intercoreano, sino también la Ley del Distrito Industrial de Kaesong de Corea del Norte.Así, instó a Pyongyang a detener el uso inapropiado de instalaciones surcoreanas, advirtiendo que adoptará las medidas oportunas si el Norte decide seguir ignorando los llamados de Seúl.También señaló que en varias ocasiones han detectado entradas y salidas de vehículos y personas en el Complejo Industrial de Kaesong así como almacenamiento de mercancías en dichas instalaciones y usos no autorizados de autobuses surcoreanos, hechos de los que tuvieron conocimiento a través de imágenes divulgadas por la prensa norcoreana.Recientemente, el diario oficial Rodong publicó unas imágenes primaverales de Pyongyang, en una de las cuales se observa un autobús de color azul circulando por la capital norcoreana que, según las autoridades surcoreanas, era el que usaban las empresas surcoreanas dentro del Complejo de Kaesong.Antes de cerrar el complejo, las firmas surcoreanas gestionaban unos 290 autobuses para facilitar el desplazamiento de sus empleados, pero imágenes recientes dejan entrever que el régimen usa esos vehículos en las calles de Pyongyang, pese a no contar autorización de las empresas surcoreanas.