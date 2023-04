Seúl hablará con Washington sobre espionaje de CIA a Corea

Photo : KBS News

Un reportaje publicado en un medio internacional asegura que diversas agencias de inteligencia estadounidense espiaron conversaciones y debates internos del Gobierno surcoreano. En respuesta, Presidencia anticipó el domingo 9 que hablaría del tema con Washington.Fuentes de la Oficina Presidencial explicaron los hechos y afirmaron que comprobarán el tema con Estados Unidos. En cuanto a si planean presentar una queja oficial o exigir una explicación formal sobre el espionaje, comentaron que valorarán posibles acciones tras analizar precedentes similares de otros países.Según un medio extranjero, entidades de inteligencia estadounidense espiaron conversaciones de Seúl sobre envío de armas de Corea del Sur a Ucrania. Al respecto, Presidencia declaró que su postura hacia la guerra en Ucrania se mantiene invariable, y seguirá ofreciendo ayuda humanitaria pero no armas letales.Un reportaje del diario The New York Times reveló documentos clasificados del Pentágono indicando que varias agencias de inteligencia estadounidense hicieron un seguimiento ilegal de debates del Gobierno surcoreano sobre la guerra en Ucrania. Poco después, imágenes de esos documentos empezaron a circular ampliamente en redes sociales como Telegram y Twitter.