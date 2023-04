Photo : KBS News

Varios documentos clasificados del Gobierno de Estados Unidos han sido filtrados en redes sociales, delatando actividades de espionaje a sus principales aliados, incluyendo Corea del Sur.Según divulgó el diario The New York Times el sábado 8, los documentos reflejan al menos dos informes sobre debates internos del Gobierno surcoreano sobre la posibilidad de suministrar municiones a Estados Unidos, que finalmente llegarían a Ucrania, cambiando su postura básica contra el envío de armas letales. También aluden a la presión que el propio Biden podría estar ejerciendo sobre el presidente Yoon Suk Yeol, exigiéndole a ofrecer dicha ayuda incluso mediante llamadas telefónicas.En tanto, otro documento de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) refleja cómo Washington pudo acceder a los debates internos del Gobierno surcoreano, mediante informes de inteligencia con SIGINT, sistema de inteligencia que capta señales e intercepta desde comunicaciones verbales, mensajes escritos, datos de radares o sistemas de armas.Al destapar el caso, The New York Times afirma que inteligencia estadounidense no solo espía a países como China o Rusia, sino también a sus principales aliados.