Revelan documentos de enero sobre escuchas ilegales de EEUU

Photo : YONHAP News

Bellingcat, un medio británico especializado en periodismo de investigción y el diario estadounidense The Wall Street Journal han publicado que varios documentos exponiendo el alcance de las escuchas ilegales por parte de agencias de inteligencia estadounidenses fueron filtrados en internet en enero y no en marzo.Según detallan, un usuario de la plataforma chat Discord, con sede en San Francisco, Estados Unidos, reveló esos documentos en enero.Bellingcat detalla que la primera filtración data del 13 de enero, cuando los documentos fueron compartidos en un chat privado entre diez integrantes, aunque uno de ellos los subió en otras plataformas y luego llegaron a 4chan, una comunidad cibernética con muchos más usuarios, entre fines de febrero y marzo.Posteriormente, varias versiones con información falsa o manipulada llegaron en abril a una cuenta con fines propagandísticos de Rusia en Telegram, y tras eso empezaron a circular en Twitter.Según dichos medios, fue entonces cuando el Gobierno estadounidense tuvo constancia de la filtración de documentos clasificados, pero si esa información es veraz, implica que las autoridades de Washington no detectaron los hechos durante casi tres meses.Bellingcat comenta, en base a testimonios de los cibernautas que vieron los documentos en Discord, que la información compartida es apenas "la punta del iceberg", respecto a la cantidad de datos comprometedores que leyeron al comienzo.