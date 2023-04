Autoridad antimonopolio multa a Google por mercado de apps

Photo : KBS News

La Comisión de Comercio Justo, autoridad de regulación antimonopolio de Corea del Sur, ha anunciado que multará a Google con 42.100 millones de wones - unos 32 millones de dólares- por prácticas desleales par consolidar su hegemonía en el mercado coreano de aplicaciones.La sanción considera los acuerdos poco transparentes del gigante tecnológico estableció con compañías surcoreanas de juegos para móvil entre junio de 2016 y abril de 2018, limitando la distritubión de sus contenidos en One Store, mercado local de aplicaciones lanzado en enero de 2016 por las tres principales telcos de Corea del Sur junto con la mayor empresa de internet del país, Naver Corporation.Las autoridades antimonopolio afirman que Google suscribió esos contratos para mantener su posición dominante en el mercado surcoreano de apps, obligando a los desarrolladores ofertar sus productos y servicios de modo exclusivo mediante su plataforma Google Play, limitando el uso de otras tiendas web como One Stores.Así, estimaron que Google incurrió en competencia desleal pese a saber que esa estrategia podría atentar contra las reglas de comercio justo de Corea, además de emitir una orden interna para que sus empleados borrarran correos electrónicos relacionados y abordaran todo lo relativo a ese tema solo en reuniones presenciales, para no dejar rastro de dichos acuerdos.Según datos recopilados por la Comisión de Comercio Justo, la cuota de Google en el mercado surcoreano de aplicaciones logró entre el 80% y el 85% en 2016, pero aumentó hasta el 90% y el 95% en 2018, mientras que One Store perdió cuota y pasó del 15-20% al 5-10% en el mismo periodo.