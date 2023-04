Photo : YONHAP News

Kim Tae Hyo, primer director de la Oficina de Seguridad Nacional de la Oficina Presidencial, ha enfatizado que no hay pruebas de que Estados Unidos haya espiado a Corea del Sur con malas intenciones.Así lo expresó durante un encuentro con la prensa tras llegar al Aeropuerto Internacional de Washington-Dulles, a donde viajó para preparar la visita de Estado del presidente Yoon Suk Yeol a Estados Unidos, prevista para el 24 de abril.Al ser preguntado sobre la supuesta filtración de documentos clasificados del Pentágono que insinúan que Washington espió conversaciones y debates internos del Gobierno surcoreano, Kim expresó que el caso implica a terceros y que no hay pruebas de malas intenciones en el espionaje de Washington a Corea del Sur, su aliado.En cuanto a la pregunta sobre la postura que espera transmitir al Gobierno estadounidense, dijo no tener nada que comentar al respecto, al considerar que gran parte de los datos revelados están manipulados.Así, rehusó entrar en detalles y solo reiteró que no sería oportuno comentar el caso hasta concluir las investigaciones en marcha.