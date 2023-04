Photo : YONHAP News

Presidencia considera que "no hay nada que aclarar" sobre el espionaje de Washington al Gobierno surcoreano y por tanto no piensa exigir una disculpa a Estados Unidos ni usar esta controversia para obtener ventaja en futuras negociaciones con Estados Unidos.En una entrevista telefónica con Yonhap News, una fuente de la Oficina Presidencial explicó que el jefe del Pentágono contactó primero con Seúl para ofrecer una explicación y que ambas partes coindieron en que gran parte de los documentos filtrados, que aluden a espionaje y escuchas ilegales del Gobierno estadounidense sobre Corea del Sur, son falsos o manipulados.El martes 11 Kim Tae Hyo, primer director de la Oficina de Seguridad Nacional presidencial, explicó desde Washington D.C., donde se encuentra para coordinar la próxima visita de Yoon Suk Yeol a Estados Unidos, que no hay indicios circunstanciales de intenciones turbias en el espionaje de Estados Unidos al Ejecutivo surcoreano.