Patrulla norcoreana cruza frontera marítima en mar del Oeste

Photo : YONHAP News

Una patrulla norcoreana cruzó la línea limítrofe norteña en el mar del Oeste persiguiendo a un pesquero chino, aunque se retiró tras varios disparos de advertencia de la Fuerza Naval de Corea del Sur.El incidente ocurrió sobre las 11:00 de la mañana del sábado 15. Al invadir dicha patrulla la frontera marítima, la Fuerza Naval surcoreana emitió unas diez salvas de advertencia, de conformidad con el protocolo de operaciones, pero como la embarcación norcoreana no reaccionaba realizaron varios disparos al aire con cañones automáticos de calibre 40 mm que hicieron retroceder al barco hasta aguas al norte de la línea limítrofe norteña.Según informó el Ejército, la patrulla norcoreana permaneció en aguas sureñas durante unos diez minutos, tras adentrarse unos dos kilómetros hacia el sur de la frontera marítima occidental. Se estima que el incidente no fue intencionado, sino un intento de alcanzar a un pesquero chino que faenaba ilegalmente en sus aguas, aunque no descartan posibles riesgos de invasión u otras provocaciones por parte de Corea del Norte.