Equipo coreano queda segundo en Mundial de Patinaje Artístico

Photo : YONHAP News

Corea del Sur logró el segundo puesto en el Trofeo Mundial de Equipos de Patinaje Artístico sobre Hielo que finalizó el sábado 15 en Tokio, Japón.En primer lugar quedó Estados Unidos, mientras que el país anfitrión, Japón, quedó en tercer puesto al ser superado en el último minuto por el equipo surcoreano, cuando Cha Jun Hwan obtuvo la mejor calificación en patinaje libre individual masculino.Inaugurado en 2009, en el Trofeo Mundial por Equipos de ISU, la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo, compiten los equipos de las seis naciones mejor clasificadas de cada temporada. Es la primera vez que Corea del Sur participa en la competición y también la primera en que se adjudica una medalla.La participación de Cha Jun Hwan fue decisiva para el equipo surcoreano, pues en las sesiones previas pareció alejarse del podio al no conseguir puntuaciones muy satisfactorias en la modalidad libre de parejas, o por Lee Si Hyeong, quien salió a la pista antes que su compañero en individual masculino.Cha mostró una actuación perfecta al compás de la banda sonora de 'No time to die', película de la saga de James Bond, empezando con dos saltos cuádruples impecables por los que recibió 187,82 puntos, y le llevaron a liderar el ranking superando a su más fuerte rival en la competición, el italiano Matteo Rizzo.Aunque también tuvieron actuaciones destacadas otros integrantes del equipo como Lee Hae In, quien terminó en primer lugar en individual femenino, tanto en programa corto como en modalidad libre.