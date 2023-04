Suzume no Tijimari destaca como película japonesa más vista en Corea

Photo : YONHAP News

La película japonesa de animación, aventuras y fantasía Suzume no Tijimari (Suzume’s Door-Locking) se ha convertido en la película japonesa más vista en Corea del Sur de la historia.Según los datos de taquilla, hasta el viernes 15 la última obra del director Makoto Shinkai atrajo a más de 4, 48 millones de espectadores en todo el país, desde su llegada a los cines el pasado 8 de marzo.Así, Suzume no Tijimari ha superado el récord previo en la taquilla coreana de películas japonesas, logrado hace 38 días por The First Slam Dunk, otra producción de anime japonés.En el ranking taquillero, desde su lanzamiento hace 35 días Suzume no Tijimari figura en los puestos altos, y superó el millón de espectadores en solo seis días desde su proyección, antes de alcanzar dos millones el día 13 y cuatro millones el día 31.