Presunta compra de votos empaña primarias de The Minjoo en 2021

Photo : YONHAP News

La Fiscalía investiga una presunta compra de votos en las primarias para elegir al líder del principal opositor The Minjoo en 2021, y citó el domingo 16 a dos personas clave: Kang Rae Gu, presidente del Instituto de Auditores Internos de Corea, y a Kang Hwa Pyung, exministro de la Asamblea del Distrito de Dong-gu, en Daejeon.La citación llegó cuatro días después de registrar las oficinas de otros nueve implicados, incluidos dos legisladores en activo: Lee Sung Man y Youn Kwan Suk.Los dos primeros colaboraron en 2021 con la campaña electoral de Song Young Gil, que ese mismo año fue elegido como líder de The Minjoo para ejercer el cargo hasta marzo de 2022. Sobre ellos recae la sospecha de haber destinado 94 millones de wones de fondos políticos a comprar votos a favor de Song dentro del partido.El exlíder de The Minjoo se encuentra actualmente en París, Francia. Al ser preguntado alegó que no hubo compra de votos, o si la hubo no tiene constancia de los hechos.