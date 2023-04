Cheon Myeong Kwan figura como finalista al Premio Booker Internacional

Photo : YONHAP News

Según anunciaron el martes 18, el escritor surcoreano Cheon Myeong Kwan figura como finalista del Premio Booker Internacional, el máximo galardón a la traducción al inglés de una obra literaria de ficción.El escritor ha sido nominado por “Whale”, publicada en 2004 y traducida al inglés por Kim Chi Young."Whale" es una colección de historias sobre las vidas de unos personajes de un pueblo remoto de Corea del Sur, y según el jurado, se trata de una obra de ficción repleta de sorpresas y de gran humor, que proviene de una de las voces más originales de Corea del Sur.La novela compite con otros finalistas como la traducción del francés “Standing heavy”, del autor marfileño Patrick Armand-Gbaka Brede; con “Time shelter”, del autor y periodista búlgaro Gueorgui Gospodínov; con “The gospel according to the new world”, de la autora guadalupeña Maryse Condé; con “La hija única”, de la escritora mexicana Guadalupe Nettel, y con “Boulder”, de la española Eva Baltasar.El ganador se dará a conocer durante la entrega de premios que tendrá lugar en Londres el próximo 23 de abril.La edición de 2023 marca la cuarta ocasión que un autor surcoreano queda como finalista. "The Vegetarian" (La vegetariana) y "The White Book" (Blanco) de Han Kang quedaron finalistas en 2016 y 2018, respectivamente, obras a las que se sumó "Cursed Bunny" (Conejito maldito) de Chung Bora en 2022. Hasta la fecha el único Premio Manbooker obtenido por un coreano fue para Han Kang con La vegetariana en 2016.