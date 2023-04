Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol ha expresado que Corea del Sur no podrá limitarse a ofrecer ayuda de índole humanitaria a Ucrania en caso de situaciones extremas como masacres o genocidios en dicho país.En una entrevista con un medio extranjero, el mandatario comentó que ante imprevistos como ataques masivos a civiles, masacres o graves incumplimientos de las leyes de la guerra, sería difícil insistir en enviar solo asistencia humanitaria o apoyo financiero a Ucrania, pese a que el principio básico de Seúl sobre ayudas a ese país es no enviar armas. Sus palabras dejan entrever que, ante una situación excepcional, el Gobierno surcoreano podría considerar el envío de armas letales a Ucrania.No obstante, al finalizar la entrevista, la Oficina Presidencial explicó que la declaración de Yoon no debía malinterpretarse como que Corea del Sur está dispuesto a ofrecer armas a Ucrania, pues el mandatario aludió a unas circunstancias o condiciones extremas, descartando - al menos por el momento o considerando como muy reducida- la posibilidad de que Seúl proceda al envío directo de armas letales a Ucrania.En cuanto a las medidas contra posibles ataque nucleares de Corea del Norte, el presidente surcoreano enfatizó la necesidad de sistemas de disuasión extendida más fuertes que el de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que consiste en compartir armas nucleares o desplegar equipamient nuclear de Estados Unidos en los países integrantes.También confirmó que no habrá "cumbres intercoreanas sorpresa" con fines políticos, como las que tuvieron lugar durante la pasada administración.Finalmente, y en cuanto al aumento de tensión en el estrecho de Taiwán mientras persiste la rivalidad sino-estadounidense, afirmó que deriva de los cambios en la dinámica del poder, y llamó a la comunidad internacional a levantar la voz para que la paz y la estabilidad regional y mundial no se tambaleen.