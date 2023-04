UE presenta su versión de la Ley de Chips

Photo : KBS News

Tras aumentar la rivalidad global por garantizar un suministro estable de bienes estratégicos, entre los que destacan los semiconductores, al igual que Estados Unidos, la Unión Europea ha decidido crear una ley que inyectará inversiones astronómicas en dicho sector.Por ahora los expertos afirman que la nueva norma de la eurozona no tendrá un impacto inmediato en el mercado, aunque podría fomentar la tendencia del tecnonacionalismo que se expande por el mundo.El principal objetivo de la Ley Europea de Chips es mejorar las infraestructuras para fabricar semiconductores en la eurozona, con un ambicioso plan de 43.000 millones de euros. Actualmente, los productores europeos ostentan una cuota del 4% en el mercado mundial de chips, pero la UE pretende elevar dicha cuota a dos dígitos para 2030.En respuesta, algunos líderes globales del sector como Intel y TSMC ya están definiendo proyectos para abrir plantas en Europa.En cambio, gigantes surcoreanos como Samsung y SK Hynix por el momento están valorando las multimillonarias inversiones que precisarían para tener fábricas en Estados Unidos y en Corea, además considerar el alto coste de mano de obra y energía en Europa.En todo caso, fuentes del sector aseguran que la Ley Europea de Chips no supone una amenaza inmediata para los fabricantes surcoreanos, pues a diferencia de la Ley de Chips estadounidense, no incluye cláusulas desfavorables sobre países concretos.