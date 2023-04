Corea del Norte acusa al G7 de interferencia en asuntos internos

Photo : YONHAP News

Pyongyang ha protestado contra una declaración del Grupo de los Siete (G7) que se niega a reconocer a Corea del Norte como estado nuclear, tras calificarla de "injerencia absurda e indignante en asuntos internos".Choe Son Hui, ministra de Exteriores de Corea del Norte, emitió esta crítica en un comunicado publicado el viernes 21 por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, donde subraya que el G7 no tiene autoridad ni está cualificado para desafiar la soberanía y el estatus nacional del Norte, además de catalogarlo de "grupo cerrado de escasos países", unidos por intereses que jamás representarán a una comunidad internacional justa, y de "herramienta política al servicio de Estados Unidos" para garantizar su hegemonía.Tras rechazar el comunicado conjunto de los ministros de Exteriores del G7, enfatizó que Pyongyang "no puede y nunca tendrá" estatus de país con armas nucleares bajo el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.La diplomática norcoreana agregó que su país nunca buscará el reconocimiento ni la aprobación de nadie sobre su estatus como país nuclear, pues es una decisión "final e irreversible" del régimen. Finalmente, advirtió que cualquier movimiento contra la soberanía y los intereses básicos del Norte será contrarrestado con una severa respuesta.