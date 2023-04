Activistas de Corea y Japón exigen lista de obreros coreanos en minas Sado

Photo : KBS News

Activistas surcoreanos y japoneses han exigido divulgar con transparencia la lista de coreanos movilizados forzosamente para trabajar en las minas de la isla de Sado durante el periodo colonial y la Segunda Guerra Mundial.La oenegé japonesa Red Nacional para Perseguir y Enjuiciar a Firmas Responsables de Movilización Forzosa y el Centro para la Verdad y la Justicia Histórica de Corea del Sur entregaron el domingo 23 a las autoridades de Niigata una carta solicitando divulgar el contenido de dicho listado, tras confirmar que estaba bajo custodia del archivo.Bautizado como Lista de Obreros de la Península, se conserva como microfilm del Archivo Prefectural de Niigata desde 1984, año en que las autoridades locales obtuvieron datos históricos de los encargados de las minas.Ambas entidades exigen divulgar el archivo, en vista de que no figura entre los documentos sobre movilización forzosa que el gabinete de Tokio facilitó al Gobierno surcoreano en su día. No obstante, los responsables de las minas de Sado rechazan la petición alegando que no pueden mostrar una copia del microfilm del Archivo de Niigata pues ignoran el paradero del original.Los representantes del Archivo de Niigata muestran asimismo reticencias a revelar el listado, aunque sí admitieron que contiene los nombres de los coreanos que fueron llevados a la fuerza para trabajar en dichas minas. De hecho, investigadores japoneses sobre movilización forzosa y explotación laboral a manos de firmas niponas durante la Segunda Guerra Mundial, estiman que podrían incluir otros datos relevantes, como fecha de llegada de cada trabajador o pagos incumplidos, que quizá los administradores de las minas anotaron para controlar más estrictamente a los obreros coreanos.Hasta la fecha solo se ha dado a conocer una lista de reparto de tabaco en la isla de Sado que data de los tiempos del colonialismo japonés donde figuran nombres coreanos, pero es la primera vez que confirman la existencia de un listado oficial de obreros movilizados forzosamente a dichas minas desde la península coreana.En la carta enviada por dichas oenegés, dichas organizaciones urgen a las autoridades de Niigata a entregar el listado al gabinete de Tokio para que finalmente pueda llegar al Gobierno surcoreano, y sirva para dar a conocer la amplitud de la movilización forzosa y explotación laboral que acontecieron en las minas de Sado.