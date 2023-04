Creador de Terra-Luna rechaza demanda de Comisión de Bolsa de EEUU

Photo : YONHAP News

Kwon Do Hyung, más conocido como Do Kwon, responsable del desplome de TerraUSD y Luna, afirma que la demanda interpuesta en su contra por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos excede las competencias de esa entidad y ha solicitado su archivo.Según informó la agencia Bloomberg, los representantes legales de Kwon afirman que la demanda acusando a su defendido de fraude es infundada, además de considerar que dicha comisión no puede emprender acciones legales en su contra pues TerraUSD es una moneda y no una acción o un título de valor.En febrero de 2023, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos interpuso una demanda ante el Tribunal Regional Federal de Nueva York contra Terraform Labs, empresa emisora de Terra-Luna, y contra su fundador Do Kwon, por operaciones fraudulentas valoradas en unos 40.000 millones de dólares, por ofrecer y vender títulos de valor sin respaldo.Actualmente, Do Kwon está siendo juzgado en Montenegro, país donde fue arrestado en marzo al intentar entrar con pasaporte falso.