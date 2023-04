EEUU urge a Corea a no suministrar chips a China si Beijing sanciona a Micron

Photo : YONHAP News

La agencia Reuters divulgó el domingo 23 (hora local), citando al diario Financial Times, que Washington ha solicitado a Seúl adoptar las medidas oportunas para que las empresas surcoreanas no suplan posibles carencias de chips en el mercado chino si Beijing sanciona a la tecnológica estadounidense Micron.Junto con las surcoreanas Samsung y SK Hynix, dicha firma ostenta la mayor cuota en el mercado mundial de memorias.Recientemente, el Gobierno chino comenzó una inspección sobre Micron que catalogó de supervisión regular, aunque Estados Unidos lo ve como una represalia a su campaña para bloquear el acceso de China a tecnologías clave.Considerando que de los 30.800 millones de dólares obtenidos por Micron en ventas durante 2022 un 25% corresponden a China y Hong Kong, dicha inspección podría derivar en sanciones.En este contexto, Washington habría trasladado una petición directa al Gobierno surcoreano por si Beijing opta finalmente por sancionar a Micron, de cara a limitar la oferta de Samsung y SK Hynix en el mercado chino.Según el diario Financial Times, ni la Embajada de Corea del Sur en Estados Unidos ni Samsung se han pronunciado al respecto, mientras que SK Hynix asegura no haber recibido comentario alguno sobre el tema del Ejecutivo de Seúl.