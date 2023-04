Netflix invertirá 2.500 millones de dólares en contenidos coreanos

Photo : YONHAP News

Como primera actividad de su viaje oficial a Estados Unidos, el presidente Yoon Suk Yeol se reunió el lunes 24 (hora local) con Ted Sarandos, uno de los CEOs de Netflix.El encuentro tuvo lugar en Blair House, la residencia para invitados del presidente estadounidense, y también asistieron otros ejecutivos de dicha plataforma, junto la primera dama Kim Keon Hee y varios altos cargos del Gobierno surcoreano, como el vicepremier Choo Kyung Ho o el ministro de Cultura, Park Bo Gyoon.Sarandos confirmó que Netflix invertirá 2.500 millones de dólares en Corea para crear contenidos de todo tipo, no solo películas y series, sino también reality shows y programas de entretenimiento durante los próximos cuatro años. Dicha cifra duplica la inversión de Netflix entre 2016 - año en que comenzó a ofrecer servicio en Corea del Sur- y 2022.Expresó que tan copiosa inversión refleja la confianza de Netflix tanto en los contenidos de Corea y en la creatividad de los realizadores coreanos, asi como el interés y la apuesta del presidente Yoon Suk Yeol por la industria del entrentenimiento y el Hallyu, la ola coreana.Así, reiteró que inversión servirá para inyectar mayor energía en el ecosistema creativo de Corea y generar producciones tan exitosas como 'Squid Game (El juego del calamar)', 'The Glory (La gloria)' o 'Physical:100'.Por su parte, el presidente surcoreano agradeció la confianza y respondió que esa inversión traerá nuevas oportunidades no solo al sector de contenidos y a los creadores de Corea, sino también a Netflix como plataforma líder de streaming mundial de vídeos, dando su bienvenida a la audaz decisión de sus ejecutivos de invertir tan copioso monto en Corea del Sur.