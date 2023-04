Centro Cultural en Beijing estrena sala exclusiva de cine coreano

Photo : YONHAP News

El Centro Cultural Coreano en Beijing ha abierto una sala que proyectará exclusivamente películas coreanas.Con motivo de la inauguración, el lunes 24 programó un festival de cine coreano a cargo del KOFIC, el Consejo de Cine de Corea.Considerando la ausencia de estrenos surcoreanos en la cartelera china, se espera que esta cinemateca del centro cultural - aunque sin ánimo de lucro- consiga satisfacer la demanda del público local y de otros espectadores interesados en el cine coreano.El festival programado por KOFIC incluye quince de las producciones más taquilleras y reconocidas de los últimos años del cine coreano, y durará hasta el 2 de mayo. La cartelera incluye o bras como 'Hunt', dirigida por Lee Jung Jae y estrella de Squid game, 'Broker', una producción surcoreana realizadca por el mundialmente aclamado Hirokazu Koreeda, 'Top' de Hong Sang Soo, 'The Roundup' de Lee Sang Yong y 'The Witch 2: La otra' de Park Hoon Jung.A la inauguración asistieron representantes de empresas estatales de China vinculados al sector cinematográficp, pero no funcionarios de ese país, dejando constancia de la incómoda situación actual entre Seúl y Beijing por el tema de Taiwán.