Corea tendrá más peso en decisiones sobre armas nucleares de EEUU

Photo : YONHAP News

La prensa estadounidense ha divulgado que Corea del Sur tendrá más influencia en las decisiones de Washington sobre uso de armas nucleares a cambio de renunciar a poseer dichas armas.Es el pronóstico de algunos influyentes medios de Estados Unidos, como The Wall Street Journal, The New York Times o The Washington Post, al analizar los resultados de la cumbre entre los líderes de Corea y Estados Unidos, y las valoraciones de expertos y altos cargos de la administración de Biden.En un reportaje titulado 'Estados Unidos y Corea pactan cooperar en potencial uso de armas nucleares', The Wall Street Journal afirma que Washington dará más voz a Seúl al decidir si movilizar equipos nucleares ante hipotéticos ataques norcoreanos. Así, explica que a cambio de no contar con un arsenal nuclear propio, el Gobierno surcoreano logró el estatus deseado al negociar sobre posible uso de armas nucleares por parte de Estados Unidos para defender la península coreana.En la misma línea, The New York Times destaca que por primera vez en la historia Estados Unidos otorgará un papel fundamental a Corea del Sur al definir la estrategia sobre uso de armas nucleares contra Corea del Norte, siempre que renuncie a poseer armas nucleares propias. Aclara que la Declaración de Washington sigue el modelo de los acuerdos entre integrantes de la OTAN sobre posibles conflictos nucleares, mientras la decisión de desplegar armas nucleares es exclusiva del presidente de Estados Unidos.En tanto, The Washington Post hace hincapié en que la Declaración de Washington reafirma la promesa de defender a Corea del Sur por parte de Estados Unidos, y que su contenido fue diseñado para garantizar a los surcoreanos que el Gobierno estadounidense mantendrá una actitud proactiva ante un hipotético ataque nuclear norcoreano.