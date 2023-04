Cumbre Yoon-Biden genera reacciones contrapuestas entre los partidos

Photo : YONHAP News

Los partidos políticos han mostrado reacciones contrapuestas al resultado de la cumbre entre Corea del Sur y Estados Unidos.El oficialista Poder del Pueblo se mostró expectante y aseguró que la "Declaración de Washington" permitirá reforzar la alianza entre Seúl y Washington. Calificó como muy favorable el establecimiento de un grupo de consulta nuclear bilateral, y la adopción de un esquema detallado sobre la aplicación de la disuasión extendida, incluido el despliegue de submarinos de propulsión nuclear en la península de Corea. También elogió el beneficio económico cosechado por Corea del Sur, de unos 5 mil 900 millones de dólares en inversiones de empresas estadounidenses.El principal opositor The Minjoo, por su parte, criticó a la administración de Yoon por no lograr avances respecto a la cumbre de 2021, enfatizando que el plan de disuasión extendida no difiere del actual paraguas nuclear de EEUU. También criticó al Ejecutivo por aceptar concesiones diplomáticas sin velar por los beneficios nacionales, señalando que Estados Unidos solo dio evasivas a cuestiones directamente relacionadas con los intereses económicos de Corea, como la Ley de Semiconductores y la Ley de Reducción de la Inflación.En tanto, el minoritario Partido de la Justicia también valoró negativamente el resultado de la cumbre, recordando que Estados Unidos ni siquiera se ha disculpado por las recientes acusaciones de espionaje, ni tampoco ha ofrecido una simple directriz para instaurar un régimen de paz en la península coreana.