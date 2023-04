Seúl ve irrespetuosa reacción de prensa china a comentario de Yoon

Photo : YONHAP News

El Gobierno calificó el miércoles 26 de "vulgar e irrespetuoso" el comentario publicado por un medio estatal chino sobre la reciente entrevista que el presidente surcoreano Yoon Suk Yeol ofreció al diario The Washington Post.El mismo día, el diario The Global Times de China publicó que "Corea del Sur agachó la cabeza ante Japón para complacer a Estados Unidos", comentario que fue criticado y refutado inmediatamente por el Ministerio de Exteriores surcoreano.Seúl consideró el comentario como una vulgaridad y una descortesía total por parte de dicho medio, además de reflejar su ignorancia sobre la actualidad mundial. Enfatizó que su reacción se aleja de los hechos, denota arrogancia por parte de China y daña las relaciones entre Seúl y Beijing, que deben avanzar en base al principio de respeto mutuo.Respecto a las declaraciones de Yoon durante esa entrevista con The Washington Post, al considerar que no es propio exigir a Japón arrodillarse por algo que ocurrió hace cien años, The Global Times expresó que el presidente surcoreano hirió a todas las naciones de Asia que fueron invadidas por los japoneses, y que sus palabras encontrarán fuerte objeción, pues atentan contra un sentir común de los asiáticos y hasta de los propios coreanos.El portavoz de la Cancillería subrayó que es de dominio público que los estados democráticos del Indo-Pacífico, incluido Corea, abogan por un orden internacional regido por normas abiertas y libres, y no sistemas abusivos o autoritarios. Agregó que los comentarios de dicho medio o de los expertos que tergiversan intencionadamente la verdad, sin entrar a fondo en la coyuntura internacional, no favorecen nada a los intereses de Beijing.