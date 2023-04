Photo : YONHAP News

Edgard Kagan, director para Asia del Este y Oceanía del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, explicó el jueves 27 (hora local) que, desde su punto de vista, la reciente Declaración de Washington sobre disuasión extendida de los presidentes de Corea del Sur y Estados Unidos no implica "un uso compartido de armas nucleares".Así respondió a la pregunta de si esa declaración en la práctica incluía el "uso compartido de armas nucleares".Explicó que la definición de Estados Unidos sobre reparto nuclear alude al control de armas nucleares, no incluido en la Declaración de Washington. Aunque descartó interpretar cómo entiende Seúl dicho concepto, aseguró que en lo tocante al Gobierno estadounidense la declaración no incluye dicho uso.Su comentario llega después de la intervención de Kim Tae Hyo, un alto cargo de la Oficina de Seguridad Nacional de Presidencia surcoreana, quien destacó que con la Declaración de Washington los ciudadanos sentirán que Corea y Estados Unidos comparten armas nucleares.