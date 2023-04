Photo : YONHAP News

Seúl tiene nuevo eslogan: "Seoul, my soul". El nuevo lema fue elegido por votación ciudadana al lograr un 63,1% y superar a "Seoul for you", el otro candidato que obtuvo un 36,9% de votos.La votación tuvo lugar desde el 28 de diciembre hasta el 16 de marzo en dos vueltas. En la primera votaron unas 390.000 personas y en la segunda 260.000 ciudadanos.Una vez elegido el nuevo eslogan, el Ayuntamiento preparará los diseños para una presentación inminente.El primer eslogan de la capital fue "Hi Seoul", y data de cuando Lee Myung Bak estaba al frente del Gobierno municipal. Posteriormente, Oh Se Hoon añadió el sublema de "Soul of Asia", pero ambos fueron sustituidos en 2015 por el entonces alcalde de Seúl, Park Won Soon, quien introdujo "I SEOUL U". Por tanto, Seúl estrena su tercer eslogan en 21 años.