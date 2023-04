The Minjoo elige nuevo jefe parlamentario

Photo : YONHAP News

El principl partido opositor The Minjoo ha designado como nuevo jefe parlamentario a Park Kwang On, quien ganó las primarias con más del 50% de los votos.Tras conocer el resultado, explicó que hará todo lo posible por para innovar y renovar el partido, y fomentar la cohesión interna.Durante su carrera politica Park formó parte del Consejo Supremo de The Minjoo y también fue responsable del Comité Legislativo-Judicial y del Comité de Ciencia, TIC y Comunicaciones de la Asamblea Nacional.Como líder parlamentario del principal partido opositior, entre sus tareas más acuciantes figura la adopción de medidas si el presidente veta la Ley de Enfermería, o negociar con el oficialismo controvertidas propuestas como la Ley de Comunicaciones y Transmisiones, la Ley Especial contra Estafas de Alquileres o la enmienda a la Ley Sindical y sobre Ajustes de Relaciones Obrero-Patronales.