Un 40% de surcoreanos dice no tener información sobre mpox

Photo : YONHAP News

Cuatro de cada diez surcoreanos admite no estar bien informado sobre mpox, enfermedad más conocida como viruela del mono.Según un sondeo realizado entre el 21 y el 24 de abril entre mil personas mayores de edad realizada por la Escuela de Salud Pública de la Universidad Nacional de Seúl, un 39,1% de los encuestados dijo no saber mucho sobre dicha enfermedad, en particular un 27% de los varones y un 43,9% de los jóvenes entre 20 y 39 años apenas sabían nada sobre dicha patología.Más de la mitad de los encuestados dijo no saber si había tratamiento o vacuna contra mpox en Corea del Sur, cuando el país ya tiene aseguradas dosis suficientes tanto de la vacuna Jynneos, como del fármaco antiviral Tecovirimat.