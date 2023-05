Japón critica visita de legislador surcoreano a islotes Dokdo

Photo : YONHAP News

Tokio ha presentado una queja oficial ante Seúl por la visita de un legislador surcoreano a los islotes Dokdo en el mar del Este.Según informaron Kyodo News y NHK, Takehiro Funakoshi, director general de la Oficina de Asuntos de Asia y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, llamó por teléfono al consejero de Asuntos Políticos de la Embajada de Corea del Sur en Tokio para expresar su descontento ante una visita que calificó como "totalmente inaceptable".En particular, lamentó la visita del legislador surcoreano pese al rechazo de Tokio, al tiempo de reiterar que "Takeshima es territorio soberano de Japón en base a hechos históricos y normas internacionales, urgiendo a no repetir dichas visitas a futuro".Previamente, el legislador Jeon Yong Gi, presidente del Comité de Juventud del principal opositor The Minjoo, realizó una visita a Dokdo el martes 2 con una decena de comisionados.