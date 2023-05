Médicos y auxiliares de enfermería convocan huelga parcial

Photo : YONHAP News

Se prevé que la huelga parcial de asociaciones de profesionales del sector sanitario convocada en la tarde del miércoles 3, en rechazo a la Ley de Enfermería y a la reforma de la Ley Médica, unilateralmente aprobadas por el opositor The Minjoo, podría generar cierto caos.La Alianza de Trabajadores de Medicina, Salud y Bienestar, que conforman trece entidades, ha convocado una huelga parcial en todo el país a altas horas de la tarde en protesta por la "arbitraria acción" de The Minjoo y para solictar al presidente Yoon Suk Yeol que ejerza su derecho a veto contra dichas leyes.Para minimizar posibles inconvenientes de los pacientes, dejaron a criterio personal si secundar la huelga, y por tanto no esperan una paralización total de la atención en clínicas u hospitales, aunque las horas de consulta médica en las pequeñas clínicas de barrio podrían reducirse.Las asociaciones han advertido de otra otra huelga parcial el día 11 de mayo, a la que seguirá una huelga general el día 17 si no logran su objetivo.