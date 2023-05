Musical KPOP logra tres nominaciones a los Premios Tony

Photo : YONHAP News

'KPOP', un musical de Broadway, ha sido nominado a tres Premios Tony.Según anunciaron los organizadores, dicha producción figura entre las candidatas a Mejor Banda Sonora Original, Mejor Coreografía y Mejor Diseño de Vestuario de un musical.La obra se estrenó en 2017 en un teatro fuera de Broadway y agotó entradas en todas las funciones, pero al trasladarse a Broadway en noviembre de 2022, tuvo que salir la cartelera antes de lo previsto al no reunir suficiente público.La obra narra la historia de crecimiento de varios cantantes de k-pop que preparan un concierto para una noche especial.Este año, la producción con más nominaciones a los Premios Tony es 'Some Like It Hot', la versión escénica de la película homónima protagonizada por Marilyn Monroe.La ceremonia de entrega se llevará a cabo el 11 de junio en Nueva York.