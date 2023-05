Territorio descarta ayudas directas a víctimas de estafas de alquiler

Photo : YONHAP News

Won Hee Ryong, ministro de Territorio, Infraestructura y Transporte, ha explicado que el Ejecutivo no puede ofrecer apoyo financiero directo a las víctimas de estafas de alquiler.En un encuentro con la prensa el miércoles 3 destacó que el Gobierno no puede simplemente dar ayudas directas a las víctimas de estafas de alquiler o a quienes no pudieron recuperar sus depósitos (jeonse) por la caída de precios de la vivienda, pese a no haber intención de estafar, enfatizando que no habrá cambios de postura en ese aspecto.Los comentarios de Won llegan tras el desacuerdo entre los partidos políticos sobre un proyecto de ley especial para brindar apoyo a las víctimas de estafas en alquiler de viviendas.Aunque enfatizó que ningún gobierno debería aprobar una norma que permita ese tipo de apoyo estatal directo, puntualizó que están intentando buscar métodos para distinguir entre estafa de alquiler y no devolución de los depósitos por fuerza mayor o motivos inintencionados, además de intentar presentar una conclusión justa y razonable al respecto.