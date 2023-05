Cumbre Yoon-Kishida reactiva intercambios oficiales entre Seúl y Tokio

Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol se reunió el domingo 7 en su despacho con el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, que visitó Corea del Sur en respuesta al viaje del mandatario surcoreano a Tokio el pasado mes de marzo. Ambos coincidieron en impulsar las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación en todos los ámbitos, reactivando el intercambio oficial entre ambos países, estancado durante doce años.Tras la cumbre Yoon enfatizó el significado de la visita de Kishida como un hito entre Corea y Japón para normalizar el intercambio a todos los niveles. Por su parte, Kishida anticipó que habrá más encuentros a nivel presidencial en adelante, detallando que el próximo podría ser en paralelo a la Cumbre del G7, que tendrá lugar en Hiroshima.Ambos mandatarios hablaron de una posible visita de expertos surcoreanos a la Central Nuclear de Fukushima, así como de reforzar la cooperación en materia de seguridad para contrarrestar las provocaciones norcoreanas, y de promover la colaboración en suministro de bienes clave, como chips y semiconductores.En cuanto al posible recorrido por la central de Fukushima, Yoon destacó la importancia de garantizar que el vertido al océano de aguas radiactivas respete un método científico que permita comprobar objetivamente el proceso y considere las exigencias de países vecinos. En respuesta, Kishida dijo ser consciente de la inquietud que el vertido provoca entre la población coreana, asegurando que no autorizará ningún vertido que afecte a la salud de japoneses o coreanos, o que perjudique el ecosistema marino. No obstante, durante la cumbre no trataron sobre importación de productos pesqueros de Fukushima.El primer ministro japonés también aludió al pasado histórico entre Corea y Japón, destacando el compromiso del Gobierno surcoreano para resolver el problema de la indemnización a las víctimas de explotación laboral durante el colonialismo. Lamentó que tantas personas hubieran vivido una situación de sufrimiento, pero no ofreció una disculpa a las víctimas ni aludió a reflexionar de los errores del pasado.