Fiscalía aboga por investigar a Do Kwon en Corea

Photo : YONHAP News

En referencia al caso Terra-Luna, la Fiscalía se ha mostrado a favor de extraditar a Kwon Do Hyung -responsable del desplome de dichas criptomonedas- para ser investigado y juzgado en Corea del Sur.Así lo confirmó Dan Sung Han, responsable de investigar crímenes financieros y bursátiles en la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl, en una entrevista con el diario estadounidense The Wall Street Journal.Explicó que considerando los hechos, la forma más efectiva de hacer justicia para los inversores afectados es investigar Do Kwon en Seúl, pues gran parte de las pruebas y sus principales cómplices están en Corea del Sur.Afirmó que de ser juzgado en Corea, podría recibir la mayor sentencia por un delito financiero de la historia penal surcoreana, sanción que estimó en más de cuarenta años de cárcel en base a precedentes como el de Kim Jae Hyun, CEO de la asesoría financiera Optimus, sentenciado a cuarenta años de prisión por una estafa en fondos de inversión de más de un billón de wones.