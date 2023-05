Presidencia enfatiza declaración de Kishida sobre pasado histórico

Photo : YONHAP News

Presidencia valora como un importante avance en las relaciones entre Seúl y Tokio la declaración del primer ministro japonés Fumio Kishida expresando "su pesar" porque tantas personas vivieran una situación de sufrimiento, en referencia a la movilización forzosa de trabajadores durante el colonialismo.El portavoz presidencial Lee Do Woon explicó el lunes 8 que, aunque algunos perciben como insuficientes las palabras de premier nipón al no emitir una disculpa directa por los errores del pasado, suponen un avance considerando el estancamiento entre Corea y Japón de los últimos doce años. Explicó que dichas palabras surgieron por iniciativa propia de Kishida y no a petición del Gobierno surcoreano.También aclaró que la propuesta de indemnización con aportaciones de terceros para las víctimas de explotación laboral fue una idea del presidente Yoon, al pensar que era lo mínimo que el Gobierno surcoreano podía hacer para mejorar las relaciones con Tokio y no por solicitud o presiones del país vecino.El domingo 7, tras finalizar la cumbre con Yoon, el primer ministro japonés dijo que le dolía que muchas personas hubieran sufrido tanto y en condiciones precarias, mostrando cierto pesar sobre su sufrimiento.