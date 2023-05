Corea, EEUU y Japón pactan intercambio inmediato de información sobre misiles

Photo : YONHAP News

Los sistemas de radares de Corea del Sur y Japón se conectarán a través de Estados Unidos para permitir un intercambio inmediato de datos sobre misiles entre los tres países, según divulgó el martes 9 el diario japonés Yomiuri.Según dicho medio, Seúl, Washingto y Tokio acordarán compartir información sobre misiles mediante dicho sistema en la reunión trilateral de ministros de Defensa programada a comienzos de junio en Singapur.El objetivo es agilizar dicho mecanismo de intercambio de datos para permitir permitirá al Ejército surcoreano y a las tropas estadounidenses estacionadas en Corea acceder al sistema de control de mando -incluyendo radares- de as Fuerzas de Autodefensa de Japón y de Estados Unidos en el archipiélago nipón y viceversa, desde el sistema del Comando del Indo-Pacífico estadounidense.Las autoridades de los tres países consideran dicha opción como la más adecuada para compartir datos sobre misiles, al no poder conectar directamente los radares de Corea y Japón, al no ser países aliados.Esa conexión "indirecta" quedará reflejada en el Acuerdo Trilateral sobre Intercambio de Información (TISA) firmado entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón en 2014.