Photo : YONHAP News

El principal opositor The Minjoo ha criticado duramente el primer año de mandato de Yoon Suk Yeol al considerar que ha supuesto un gran retroceso, donde ha primado la falta de comunicación con la clase política y un "fiasco diplomático" tras otro.Park Kwang On, responsable parlamentario de la formación, expresó el martes 9 que en los últimos doce meses ha aumentado la angustia entre la población, urgiendo al Ejecutivo a cambiar su filosofía política, sus métodos y su gestión del Estado.En cuanto a asuntos económicos, The Minjoo recriminó a la administración de Yoon no adoptar medidas para los ciudadanos mientras muchos países del mundo activaron programas para mejorar la economía del pueblo durante la pandemia, advirtiendo que, de seguir así, la vida y el bienestar de los coreanos podría llegar a un punto irreversible.También censuró la estrategia del actual Ejecutivo hacia Corea del Norte, enfatizando que su "estrategia de línea dura" no hace más que aumentar la tensión en la zona y dar motivos a Pyongyang para continuar con sus ensayos balísticos y hasta amenazar con un séptimo ensayo nuclear.En tanto Jung Chung Rae, integrante del Consejo Supremo de The Minjoo, denunció que durante el primer año de mandato de Yoon la política no ha cumplido el papel que le corresponde y la economía se ha echado a perder, mientras crece el pánico a la guerra y la sociedad retrocede.