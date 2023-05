Busan promociona candidatura a Expo Mundial 2030 en eventos europeos

Photo : YONHAP News

La ciudad de Busan ha optado por aprovechar eventos deportivos europeos para promocionar su candidatura a albergar la Expo Mundial 2030.Según anunció el Ayuntamiento de Busan el miércoles 10, durante la final de la Copa del Rey que se disputó el 7 de mayo en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, proyectaron eslóganes como "Busan is ready (¡Busan está listo!)" o "Busan is good for World EXPO 2030 (¡Busan es buena para la Expo Mundial 2030!)" en los paneles publicitarios LED.El partido fue retransmitido en vivo en 48 países, incluido Corea del Sur, ante un público estimado de más de 500 millones de espectadores de todo el mundo.Busan planea repetir esa estrategia promocional en la semifinal de la UEFA que tendrá lugar en Países Bajos el 15 de junio.