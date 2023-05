Médicos y auxiliares de enfermería convocan nueva huelga parcial

Photo : YONHAP News

Varias asociaciones de médicos y auxiliares de enfermería han convocado una segunda "acción colectiva" el jueves 11 para protestar contra la Ley de Enfermería y la reforma de la Ley Médica, aprobadas unilateralmente por el opositor The Minjoo.La Alianza de Trabajadores de Medicina, Salud y Bienestar, que conforman trece asociaciones del país, advirtió que la huelga del jueves tendrá mayor dimensión que la del 3 de mayo, y también contará con el apoyo de la Asociación de Dentistas.No obstante, para minimizar posibles inconvenientes entre el público, dejaron a criterio personal si secundar la huelga. Por tanto no se espera un paro total de la atención en clínicas u hospitales, aunque las clínicas de barrio podrían ofrecer menos consultas.Según afirmaron, su objetivo es protestar contra la "arbitraria acción" de The Minjoo y solictar al presidente Yoon Suk Yeol que ejerza su derecho a veto contra dichas leyes.Por su parte, la Asociación de Enfermeras de Corea exige la rápida promulgación de la Ley de Enfermería, y varios de sus altos cargos comenzaron una huelga de hambre el martes.La Ley de Enfermería define el alcance del oficio de enfermeras y auxiliares de enfermería, al tiempo de abogar por mejores condiciones de trabajo para el personal del sector.En tanto, la reforma de la Ley Médica contempla la anulación de la licencia a aquellos doctores que sean condenados a prisión.