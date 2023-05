Astilleros coreanos recuperan primer puesto en pedidos

Photo : YONHAP News

Mientras las exportaciones surcoreanas en general sufren un fuerte retroceso, el sector astillero atraviesa una época de bonanza y vuelve a liderar la cartera mundial de pedidos.Tras ser adelantado por China, Corea del Sur recuperó el título de "número 1 en pedido mundial de barcos" en 2021 y 2022, al cerrar contratos por más 40 mil millones de dólares en cada ejercicio.Durante el primer trimestre de 2023 logró un 40% del total de pedidos globales, y el miércoles 10 de mayo estrenó un nuevo buque tipo búnker de gas natural licuado (GNL), bautizado como "Blue Whale", fabricado por el Grupo Hyundai Industrias Pesadas en parte con tecnología autóctona.El sector surcoreano de astilleros vive una época dorada gracias a su elevado valor añadido y a su tecnología ecológica, aunque también enfrenta desafíos.De hecho, aunque los astilleros coreanos copan un 90% de los pedidos mundiales de buques GNL de gran tamaño, sin embargo, deben abonar un 5% del precio del barco a empresas francesas en concepto de comisión, al no poseer tecnología propietaria al 100%.Para resolver esta situación, el Gobierno surcoreano se ha comprometido a invertir 180 mil millones de wones para desarrollar equipamiento clave, a fin de mejorar la construcción naval e infraestructuras relacionadas.Por otro lado, la falta de mano de obra es un problema crónico del sector. Si bien el Gobierno ha decidido autorizar la contratación anual de 5 mil trabajadores extranjeros durante tres años, los expertos explican que si no mejoran el sueldo y las condiciones laborales, no será posible resolver la escasez de trabajadores.