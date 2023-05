Abogado de Lee Jae Myung niega todas las acusaciones

Photo : YONHAP News

El representante legal de Lee Jae Myung, líder del principal opositor The Minjoo, negó rotundamente las acusaciones de corrupción y soborno vinculadas con los planes urbanísticos en Seongnam y al club de fútbol Seongnam FC.Lee, quien ejerció como alcalde de Seongnam entre 2010 y 2018, fue acusado de incumplir las obligaciones inherentes a su cargo por - presuntamente- generar un perjuicio económico de 489.500 millones de wones al gobierno municipal, al eliminar la cláusula de reparto de beneficios del proyecto de Daejang-dong, permitiendo que unos socios privados se embolsaran dicho monto.También se sospecha que durante la licitación por el plan urbanístico de Wirye pudo haber filtraciones interesadas de información, cargos a los que se suma el de persuadir a varias empresas para hacer generosas donaciones al Seongnam FC, a cambio de favores administrativos, como permisos de construcción.En la primera audiencia celebrada en el Tribunal del Distrito Central de Seúl el jueves 11, el abogado de Lee afirmó que, pese a la férrea investigación realizada contra el líder opositor, la Fiscalía no halló ninguna prueba de apropiación indebida.Respecto a los cargos vinculados a proyectos de desarrollo urbanístico en Daejang-dong y Wirye, también refutó las acusaciones de la fiscalía y reiteró que no hay evidencias de posibles vínculos o cohecho entre Lee y los responsables del escándalo.En cuanto al cargo de soborno vinculado al Seongnam FC, aseguró que Lee nunca utilizó dicho club de fútbol en beneficio de sus propios intereses.