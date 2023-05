Photo : YONHAP News

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido que un posible incumplimiento de pago de la deuda de Estados Unidos tendría "muy graves repercusiones" no solo para la economía estadounidense, sino para la economía mundial, incluido un posible aumento de costes por endeudamiento.Julie Kozack, portavoz del FMI, explicó el jueves 11 en rueda de prensa que las autoridades estadounidenses deben estar alerta ante nuevas debilidades del sector bancario de Estados Unidos, incluidos los bancos regionales, que podrían sufrir un fuerte ajuste ante un continuo aumento de los tipos de interés, urgiendo a todas las partes implicadas a reunirse, llegar a un consenso y resolver el tema lo antes posible.El Ejecutivo estadounidense estima que el incumplimiento de pagos pagos por parte de Estados Unidos podría llegar el 1 de junio si el Congreso no aumenta el límite de endeudamiento. El presidente Joe Biden y el líder de la oposición republicana de la Cámara Baja, Kevin McCarthy se reunieron el día 9 para discutir sobre un aumento del techo de deuda, pero no llegaron a un acuerdo.