The Minjoo pide investigar nuevamente a Kim Nam Kuk por criptomonedas

Photo : YONHAP News

Kim Nam Kuk, legislador de The Minjoo, renunció a seguir en el partido tras el escándalo por posesión de gran volumen de criptomonedas.Lee Jae Myung, líder del principal partido opositor, ofreció una disculpa oficial a la población, mientras que la cúpula de la formación anticipó que habrá nuevas investigaciones internas para depurar responsabilidades.Tras una reunión de seis horas celebrada el domingo 14, The Minjoo emitió una resolución afirmando que la salida de Kim del partido no impedirá otras responsabilidades. También avanzó que presentará un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional para incluir las criptomonedas en las declaraciones de patrimonio.