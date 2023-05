Yoon mantiene gabinete de cara al segundo año de mandato

Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol ha asegurado que no habrá reformas de gabinete solo para cambiar el ambiente en su segundo año de mandato.El mandatario se reunió el lunes 15 con sus secretarios y al referirse a posibles designaciones de altos cargos, comentó que un ministro debe desempeñar su cargo al menos dos años para poder valorar su trayectoria.Según explicó la Oficina Presidencial, el comentario de Yoon busca reforzar su filosofía sobre gestión de recursos humanos. No obstante, insistió en que eso no descarta posibles reformas de gabinete durante dos años, sino que no hará cambios solo para refrescar el clima político.Previamente, durante una reunión de secretarios presidenciales que tuvo lugar en abril, Yoon ya avanzó que no reformaría el gabinete solo por refrescar el ambiente.