Corea conmemora 43 años del Movimiento Democrático de Gwangju

Photo : YONHAP News

Corea del Sur celebra el jueves 18 una ceremonia para conmemorar el 43º aniversario del Movimiento Democrático 18 de Mayo de Gwangju, movimiento que contribuyó a promover la democracia y los derechos humanos en Corea del Sur.Según anunció el Ministerio de Asuntos de Patriotas y Veteranos, el evento tendrá lugar a las 10 am del jueves en el Cementerio Nacional 18 de Mayo en la ciudad de Gwangju, para honrar la memoria de aquellos que sacrificaron su vida por la democracia de Corea, y no olvidar el espíritu del 18 de Mayo al defender valores como la democracia liberal y los derechos humanos.En particular, el evento programado para este año arrojará luz sobre las "madres de las víctimas" quienes, pese a haber perdido a sus seres queridos, no se echaron atrás y lucharon por sacar adelante a sus familias.Se prevé una asistencia de unas 3 mil personas, incluidos líderes políticos, altos cargos y familiares de las víctimas.