Seúl y Tokio siguen sin estrechar posturas sobre visita a Fukushima

Seúl y Tokio no lograron acercar posturas sobre la visita del equipo de expertos surcoreanos a la Central Nuclear de Fukushima durante la segunda reunión de trabajo del miércoles 17.Las autoridades surcoreanas entregaron a su contraparte japonesa una lista detallada de instalaciones y datos de la central de Fukushima y del plan de vertido de aguas residuales a revisar por los expertos surcoreanos. No obstante, los delegados japoneses explicaron que el acceso a ciertas instalaciones requiere un debate interno, y también rechazaron una posible inspección de su sistema ALPS para tratamiento de aguas contaminadas, alegando que algunas partes no están operativas.Mientras Seúl afirma que el equipo de expertos inspeccionará y casi comprobará la seguridad del plan de vertido, Tokio alega que será una mera visita de reconocimiento, por lo que ambos países siguen atascados en los detalles del viaje.Tras finalizar la segunda reunión del miércoles 17 sin avances, Seúl y Tokio decidieron mantener las consultas mediante canales diplomáticos y no convocar sesiones adicionales.