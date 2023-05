Todo listo para la Cumbre del G7

Photo : YONHAP News

La Cumbre del G7 tendrá lugar durante tres días, del 19 al domingo 21 en Hiroshima, Japón.Los líderes del G7 se darán cita para expresar su rechazo a los intentos de Rusia y de China de alterar el status quo mediante la fuerza, al tiempo de reafirmar su compromiso con la defena del orden internacional basado en la ley.También revalidarán su voluntad de estrechar la cooperación con países del sur (países subdesarrollados y en vías de desarrollo del hemisferio sur) para superar juntos desafíos globales como el cambio climático, problemas sanitarios y temas de seguridad energética y alimentaria.En una entrevista ofrecida de cara a la Cumbre del G7, el primer ministro japonés Fumio Kishida expresó que el encuentro espera transmitir a la comunidad internacional su voluntad de no tolerar cambios en el orden internacional por la fuerza, en alusión a la invasión rusa de Ucrania o las amenazas militares de China contra Taiwán.Asimismo, agregó que aprovecharán la ocasión para destacar la necesidad de lograr un "mundo sin armas nucleares".Se espera que la Cumbre del G7 culmine el día 21 con una declaración conjunta sobre la economía global, la guerra en Ucrania y el desarme y la no proliferación nuclear.Aunque Corea del Sur no forma parte del Grupos de los Siete, el presidente Yoon Suk Yeol participará en una sesión ampliada al igual que otros países como India, Brasil, Indonesia o Australia.El presidente ucranio Volodymyr Zelensky tambien intervendrá virtualmente en la sesión sobre Ucrania.