Washington podría bloquear fusión Korean Air-Asiana

El departamento de Justicia de Estados Unidos valora presentar una demanda para bloquear la compra de Asiana Airlines por parte de Korean Air, la principal aerolínea surcoreana.Según informó la web de noticias "Politico" el jueves 18, citando a tres fuentes, la cartera estadounidense valora presentar una demanda al considerar que dicha adquisición podría afectar a la competencia en el tráfico de carga y pasajeros entre Corea del Sur y Estados Unidos.No obstante, entatizó que por el momento no han tomado una decisión, y las fuentes destacaron que el departamento estadounidense podría no adoptar ninguna medida.Politico señala que aunque Washington no tiene competencia sobre las aerolíneas surcoreanas, podría bloquear la fusión considerando el impacto negativo en cuanto a competencia en Estados Unidos.