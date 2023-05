Líderes del G7 visitan Museo Memorial de la Paz de Hiroshima

Photo : YONHAP News

La Cumbre del G7 comenzó el viernes 19 en la ciudad de Hiroshima, en Japón.Por la mañana, los líderes del Grupo de los Siete, incluido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitaron el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima, guiados por el primer ministro Fumio Kishida de Japón.El Memorial de la Paz de Hiroshima es un parque creado en homenaje a las vícitmas del primer ataque nuclear realizado por Estados Unidos el 6 de agosto de 1945.El Gobierno japonés espera que la visita de los principales mandatarios del mundo sirva para recordar una vez más la importancia del desarme nuclear.También visitarán la isla Miyajima, donde se ubica el famoso Santuario Itsukushima, inscrito en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.Durante los tres días de la cumbre, los líderes del G7 discutirán sobre la situación en Ucrania, sobre desarme nuclear y la no proliferación, sobre cambio climático y sobre economía global, culminando el encuentro con una declaración conjunta.En particular, se espera que transmitan a la comunidad internacional su voluntad de no tolerar cambios en el orden internacional mediante la fuerza, en alusión a la invasión rusa de Ucrania o las amenazas militares de China contra Taiwán.La presente edición contará con una sesión especial sobre Ucrania el día 21, donde intervendrá virtualmente el presidente Volodymyr Zelensky.