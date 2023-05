Zelenski agradece la ayuda humanitaria a Yoon

Photo : YONHAP News

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció al presidente Yoon Suk Yeol el envío de ayuda humanitaria y equipamiento no letal durante su primera reunión mantenida el domingo 21, en Hiroshima, Japón.En un comentario publicado en redes sociales tras el encuentro, Zelenski dijo haber agradecido a Yoon los envíos de Corea, en particular los vehículos para eliminar minas.Tales palabras se interpretan como una confirmación de que Corea del Sur suministrará equipos de eliminación de minas, solicitud que previamente trasladó a Yoon la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, de enviar equipo militar no letal, durante su encuentro la semana anterior aprovechando su visita a Seúl.El presidente ucraniano también dijo haber informado a Yoon sobre la situación en el frente y cómo su país está luchando contra la agresión a gran escala de Rusia.Zelenski destacó el gran interés mostrado hacia la delegación ucraniana que viajó a Seúl y a las propuestas que su esposa trasladó a Presidencia durante su estancia en Corea.En dicha visita, Corea del Sur firmó un acuerdo para brindar apoyo a Ucrania mediante el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Económico.