Seúl no descarta colaboración de Tokio en Grupo Consultivo Nuclear Corea-EEUU

Photo : YONHAP News

El ministro de Asuntos Exteriores, Park Jin, no descata que Japón pueda participar en el Grupo Consultivo Nuclear, un mecanismo de diálogo sobre disuasión extendida creado entre Corea del Sur y Estados Unidos, aunque prioritariamente estará a cargo de estos dos países.Durante un foro con medios que tuvo lugar el día 23 en la capital surcoreana, el canciller dijo entender la inquietud de Tokio ante la amenaza balístico-nuclear de Corea del Norte. Recordó que Japón también es aliado de Estados Unidos y que, considerando esa inseguridad, no descarta una posible intervención de Tokio en el Grupo Consultivo Nuclear, aunque básicamente los dos ejes de ese mecanismo serán Seúl y Washington.En cuanto a la cumbre trilateral entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón prevista para verano en Washington D.C., anticipó que uno de los temas principales será el intercambio en tiempo real de datos del sistema de alerta sobre misiles norcoreanos.No obstante, aclaró que ese intercambio no implica la inclusión de Corea del Sur en el escudo antimisiles global de Estados Unidos, pues las Fuerzas Armadas surcoreanas cuentan con su propio sistema de defensa anti misiles.